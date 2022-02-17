Закончен ли украино-польский конфликт вокруг транзитных квот?

Министерства инфраструктуры Украины и Польши согласовали увеличение квот на транзитные автоперевозки.

О том, почему это еще не полная победа Украины читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Успех на 75%: как Украина и Польша разрешают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС.

С 2018 года Польша в одностороннем порядке снизила количество разрешений для украинских автоперевозчиков с 200 до 160 тысяч.

Киев мог надеяться только на незначительные дополнительные квоты. Если в 2019 и 2020 годах Польша выдавала до 10 тысяч дополнительных разрешений, то в прошлом году соседняя страна не выдала никаких дополнительных разрешений. И это послужило поводом для действий.

В Киеве напоминают, что такое уменьшение количества разрешений противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

В конце прошлого года Киев официально сообщил, что намерен воспользоваться возможностями арбитража, прописанного в Соглашении об ассоциации.

Одновременно с угрозой арбитража Киев приступил к ремонту части железнодорожных путей, что заблокировало грузовое железнодорожное сообщение с Польшей.

Так или иначе, давление Киева сработало.

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем иронизирует, что достигнутым компромиссом он удовлетворен на 75%.

Действительно, если брать за сто процентов возврат к квоте на уровне 200 тысяч разрешений, то Киев выполнил свой план на 75%.

В 2022 году квота на автоперевозки может возрасти на 30 тысяч разрешений. Однако сейчас это только теория.

Достигнутый компромисс решает проблему польских транзитных разрешений только на этот год, а вдобавок создает прецедент, когда за получение дополнительных квот Киеву придется выполнить некую "домашнюю работу".

Мустафа Найем отмечает, что совместная украино-польская работа по модернизации пунктов пересечения границы явно отвечает интересам Киева.

Впрочем, как уточняет Виктор Довгань, который в 2016-2019 годах был заместителем главы Мининфраструктуры по европейской интеграции, в дальнейшем требования Варшавы могут меняться.

Но делает ли невозможным достигнутый компромисс подачу Украиной заявки на арбитраж с Польшей?

Нет, ведь Украина нигде не подтверждала, что больше нет претензий к Польше.

А соответственно, высока вероятность, что уже в следующем году, если переговоры зайдут в тупик, Киев снова вернется к идее арбитража.

Подробнее - в материале Юрия Панченко Успех на 75%: как Украина и Польша разрешают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС.