Президент Польши: Украина свой экзамен сдала, в нынешней ситуации тест на доверие проходит Запад

Президент Польши Анджей Дуда считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины является экзаменом для западного сообщества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в колонке для немецкого издания Welt.

По словам Дуды, Украина и ее народ доказали в последние годы и еще яснее в последние дни, что они хотят быть демократическими, уважать общие западные ценности, быть частью Запада.

"Для этого Украина готова идти на жертвы, идет на жертвы и проводит необходимые реформы. Она готова за это бороться. Она сдала свой экзамен", - отметил польский президент.

"Сегодня именно западный мир проходит тест на доверие, который должен доказать, действительно ли его ценности что-то значат. Если Украиной и ее западными стремлениями пожертвуют ради спокойствия, экономических интересов или политических амбиций, это будет серьезным ударом не только для украинского общества, но и для западного сообщества в целом", - подчеркнул он.

Именно поэтому, по мнению Дуды, единство и общая и решительная позиция в отношении России столь важны для всего западного сообщества.

"Мы не должны позволить себя разделить в эти тяжелейшие дни. Только вместе мы сможем эффективно преодолеть этот серьезный кризис" - заявил он.

В то же время, президент Польши подчеркнул, что в поиске дипломатического выхода из кризиса нельзя жертвовать западными стремлениями Украины и пытаться найти решение за спиной Украины.

Кроме того, по его словам, никто не заинтересован в унижении России.

"Надо искать выход из ситуации, который позволит всем сторонам сохранить лицо", - считает Дуда.

Как сообщалось, 17 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества.

О новом трехстороннем формате смотрите в видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания