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Украина ожидает первого транша макрофина ЕС в конце марта – начале апреля

Пятница, 18 февраля 2022, 12:03

Украина ожидает получения первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в конце марта-начале апреля.

Об этом сообщил глава министерства финансов Сергей Марченко, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первый транш такой помощи составит 600 млн евро и безусловен. Мы надеемся получить эти средства в конце марта - начале апреля этого года", - сказал Марченко, выступая с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству в пятницу.

"Второй транш Украина получит после утверждения сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ, над которыми совместно работают команды Еврокомиссии и Министерства финансов", - добавил министр.

Выделение макрофинансовой помощи Украине он назвал беспрецедентно скорым.

Напомним, 16 февраля Европарламент дал согласие на выделение Украине пакета экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

1 февраля Еврокомиссия предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в виде займов для повышения внутренней стабильности.

Первый транш в 600 миллионов евро Еврокомиссия хочет выделить как можно скорее после окончательного принятия программы. Второй транш выплатят после выполнения Киевом политических условий. Эти условия еще должны согласовать Еврокомиссия и кабинет министров Украины, их пропишут в меморандуме о взаимопонимании.

Кроме того, правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Канада предоставит Украине заем на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

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