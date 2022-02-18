Україна очікує першого траншу макрофіну ЄС наприкінці березня - на початку квітня

Україна очікує отримання першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро наприкінці березня-початку квітня.

Про це повідомив глава міністерства фінансів Сергій Марченко, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Перший транш такої допомоги становитиме 600 млн євро і є безумовним. Ми сподіваємось отримати ці кошти наприкінці березня – на початку квітня цього року", – сказав Марченко, виступаючи з трибуни парламенту під час години запитань до уряду в п'ятницю.



"Другий транш Україна отримає після затвердження сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ, над якими наразі спільно працюють команди Єврокомісії та Міністерства фінансів", – додав міністр.



Виділення макрофінансової допомоги Україні він назвав безпрецедентно швидким.



Нагадаємо, 16 лютого Європарламент дав згоду на виділення Україні пакету екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

1 лютого Єврокомісія запропонувала надати Україні новий пакет макрофінансової допомоги у вигляді позик для підвищення внутрішньої стабільності.

Перший транш у 600 мільйонів євро Єврокомісія хоче виділити якомога швидше після остаточного ухвалення програми. Другий транш виплатять після виконання Києвом політичних умов. Ці умови ще повинні будуть погодити Єврокомісія та кабінет міністрів України, їх пропишуть у меморандумі про взаєморозуміння.

Крім того, уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

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