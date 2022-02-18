Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки, боеприпасы и радары

Нидерланды решили предоставить Украине снайперские винтовки, боеприпасы, радары, каски или противоосколочные жилеты.

Такое решение в пятницу приняло правительство страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.

В частности, правительство решило предоставить Украине 100 снайперских винтовок и 30 тысяч боеприпасов.

Кроме снайперских винтовок, будут предоставлены пять радаров для обнаружения вооружений, тридцать металлоискателей, два радара наблюдения на поле боя и два работы по обнаружению морских мин.

Кроме того, в Киев будут отправлены 3000 боевых касок и 2000 противоосколочных жилетов.

Предоставление других вооружений и систем также обсуждалось, однако возможность их предоставления ограничена экспортными правилами ЕС, а также необходимостью отправить в Украину соответствующих инструкторов, что невозможно.

Министр обороны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что вся помощь необходима для самообороны, и выразила надежду, что потребности в ее применении не возникнет.

11 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что ряд европейских государств, пока не оказывавших Украине военную поддержку, рассматривают сейчас такое решение.

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