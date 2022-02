Генсек НАТО и президент Турции поговорили о войсках РФ вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в связи с наращиванием Россией сил у украинских границ и на оккупированных территориях.

Об этом Столтенберг сообщил в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом наращивание Россией сил в и вокруг Украины. Также поздравил его с 70-й годовщиной членства Турции в НАТО. Многое с тех пор изменилось в ситуации безопасности, но наши союзнические обязательства друг перед другом остаются стойкими", - написал он.

Spoke with President @RTErdogan about #Russia's military build-up in & around #Ukraine. Also congratulated him on the 70th anniversary of #Turkey's #NATO membership. Much has changed since in our security environment, but our commitment to each other as Allies remains steadfast.