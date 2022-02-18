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Генсек НАТО и президент Турции поговорили о войсках РФ вокруг Украины

Пятница, 18 февраля 2022, 20:55

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в связи с наращиванием Россией сил у украинских границ и на оккупированных территориях.

Об этом Столтенберг сообщил в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом наращивание Россией сил в и вокруг Украины. Также поздравил его с 70-й годовщиной членства Турции в НАТО. Многое с тех пор изменилось в ситуации безопасности, но наши союзнические обязательства друг перед другом остаются стойкими", - написал он.

"Президент Эрдоган отметил, что на фоне продолжающегося кризиса между Украиной и Россией Турция в очередной раз сделала свой вклад… Он отметил, что с начала эскалации Анкара призвала к урегулированию путем диалога и дипломатии и сообщила обеим сторонам о готовности организовать у себя саммит лидеров Украины и России, или переговоры на техническом уровне", - сообщает турецкое агентство Anadolu, цитируя коммюнике прессслужбы президента.

Напомним, после визита в Киев Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции.

На днях Эрдоган сообщил, что проведет телефонный разговор с Путиным, чтобы узнать его позицию по поводу идеи проведения трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины.

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Российский кризис Турция Альянс

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