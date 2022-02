Генсек НАТО і президент Туреччини поговорили про війська РФ довкола України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили ситуацію у зв’язку з нарощенням Росією сил біля українських кордонів та на окупованих територіях.

Про це Столтенберг повідомив в офіційному Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорили з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом про нарощування Росією сил в та довкола України. Також привітав його з 70-ю річницею членства Туреччини у НАТО. Багато відтоді змінилося у безпековій ситуації, але наші союзницькі зобов’язання один перед одним залишаються стійкими", - написав він.

Spoke with President @RTErdogan about #Russia's military build-up in & around #Ukraine. Also congratulated him on the 70th anniversary of #Turkey's #NATO membership. Much has changed since in our security environment, but our commitment to each other as Allies remains steadfast.