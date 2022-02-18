Генсек НАТО і президент Туреччини поговорили про війська РФ довкола України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили ситуацію у зв’язку з нарощенням Росією сил біля українських кордонів та на окупованих територіях.

Про це Столтенберг повідомив в офіційному Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорили з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом про нарощування Росією сил в та довкола України. Також привітав його з 70-ю річницею членства Туреччини у НАТО. Багато відтоді змінилося у безпековій ситуації, але наші союзницькі зобов’язання один перед одним залишаються стійкими", - написав він.

Spoke with President @RTErdogan about #Russia's military build-up in & around #Ukraine. Also congratulated him on the 70th anniversary of #Turkey's #NATO membership. Much has changed since in our security environment, but our commitment to each other as Allies remains steadfast. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 18, 2022

"Президент Ердоган зазначив, що на тлі триваючої кризи між Україною та Росією Туреччина вчергове зробила свій вклад… Він зазначив, що від початку ескалації Анкара закликала до врегулювання шляхом діалогу та дипломатії і повідомила обом сторонам про готовність організувати у себе саміт лідерів України і Росії, або перемовини на технічному рівні", - повідомляє турецьке агентство Anadolu за комюніке пресслужби Ердогана.

Нагадаємо, після візиту до Києва Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у Туреччині.

Днями Ердоган повідомив, що проведе телефонну розмову з Путіним, щоб дізнатися його позицію щодо ідеї проведення тристоронньої зустрічі за участю президентів Туреччини, РФ та України.

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