Генсек НАТО: риск конфликта реален, Россия не отводит войска

Россия не проводит отвода своих войск от границ Украины, несмотря на свои заявления.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на заявления Москвы, мы не видим никаких признаков отвода или деэскалации. Напротив, российское наращивание продолжается. Мы продолжаем мониторинг и призываем Россию сделать то, о чем они сказали, и отвести свои войска от границ Украины. Это будет первый важный шаг к мирному решению", – сказал Столтенберг.

Он заявил, что риск конфликта реальный и АТО продолжает дипломатические усилия для поиска дипломатического решения.

"Сегодня опасные дни для Европы. Россия собирает войска вокруг Украины. Мы не знаем, что произойдет, но риск конфликта реален. Для России не поздно сменить курс, отойти от бездны, прекратить подготовку к войне и начать работать над мирным решением. НАТО готово к диалогу с Москвой", - добавил генсек.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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