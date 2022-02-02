Правительство одобрило проект соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

Кабинет министров одобрил проект соглашения о свободной торговле между правительством Украины и правительством Турецкой Республики.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Кабмин уполномочил подписать это соглашение первого вице-премьера – министра экономики Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, после заключения этого соглашения все дружественные страны Черного моря – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина – будут объединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами происхождения.

Она отметила, что в прошлом году товарооборот между странами составил 7,3 млрд долларов (экспорт украинских товаров составил 4,1 млрд долларов, турецкий импорт – 3,2 млрд долларов). Львиная доля украинского экспорта – около 70% – металл и зерновые.

"Основа соглашения – это обнуление Турцией пошлин на 10 137 товарных позиций, это 95% от общего количества товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. На сегодняшний день Украина ввозит в Турцию только десятую часть этих товаров. Мы ввозим в Турцию 1100 позиций", – заявила Свириденко.

Также она отметила, что до этого Турция имела высокий уровень таможенной защиты своего рынка – для украинских товаров ставка ввозной пошлины составляет в среднем 28,9%, тогда как для турецких товаров в Украине этот показатель – 5%.

По ее словам, фактический уровень доступа украинских товаров на рынки Турции будет значительно больше, чем следует из текста соглашения.

Украина оставила за собой право применять экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция открывает внутренний рынок для украинского металла, еще на 130 позиций установлено частичное уменьшение пошлины, что дает преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии Украина получит дополнительные квоты.

Украина сохраняет действие пошлины на ввоз б/у автомобилей и устанавливает переходные периоды от 3 до 5 лет на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Министр отметила, что соглашение не предусматривает открытие рынка публичных закупок, поэтому условия локализации могут применяться к любым категориям турецких товаров. Если открытие рынка будет наносить непоправимый ущерб, стороны сохранили за собой право восстановить действие пошлин через механизм двусторонних защитных мер. Стороны также договариваются не позднее чем через два года пересмотреть условия соглашения и при необходимости либерализировать торговлю.

Соглашение планируют подписать завтра, 3 февраля, во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

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