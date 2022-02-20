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Еще одно государство присоединилось к Крымской платформе

Воскресенье, 20 февраля 2022, 13:58

Лихтенштейн стал еще одним государством, решившим присоединиться к работе Крымской платформы.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал в воскресенье во время включения на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе. Это государство не участвовало в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что "такие вещи нам нужны. Они показывают, что мы не живем сегодняшним днем, что мы думаем о стратегии, о перспективе, и наши партнеры вместе с нами в этом".

Напомним, 23 августа 2021 года состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы – нового международного формата, который ставит целью добиться деоккупации Крыма. Несмотря на усилия РФ, которая пыталась помешать организации саммита ("Европейская правда" рассказывала об этом), 23 августа в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

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