Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ОРДЛО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение России признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом пишет Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", - сказал Эрдоган.

Что касается предложения президента Украины Владимира Зеленского о совместном саммите Совбеза ООН, Турции и Германии, то Эрдоган сказал: "Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Ранее Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада.

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