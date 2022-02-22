Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ОРДЛО

Вторник, 22 февраля 2022, 12:41

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение России признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом пишет Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", - сказал Эрдоган.

Что касается предложения президента Украины Владимира Зеленского о совместном саммите Совбеза ООН, Турции и Германии, то Эрдоган сказал: "Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Ранее Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада

Читайте также: Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО Турция

Статьи

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"