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МИД призывает граждан Украины немедленно покинуть территорию РФ

Среда, 23 февраля 2022, 10:49

Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан немедленно покинуть территорию Российской Федерации и не ехать в эту страну.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет "Европейская правда".

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране – немедленно покинуть ее территорию", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

В министерстве также сообщили контактные данные иностранных дипломатических учреждений Украины на территории РФ:

Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: gc_rus@mfa.gov.ua).

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: gc_rur@mfa.gov.ua).

Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua).

Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: gc_nov@mfa.gov.ua).

Напомним, Министерство иностранных дел направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Смотрите видео на эту тему: Последствия разрыва дипотношений Украины с РФ. Решится ли Зеленский? Что это значит для Украины?

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