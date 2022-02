Финляндия осудила войну РФ против Украины и рассмотрит варианты поддержки для Киева в рамках двусторонних отношений и действий всего ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом обнародовал министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Мы решительно осуждаем военные действия РФ против Украины. Это также атака на безопасность в Европе и нарушение международного права. Мы полностью поддерживаем Украину и рассматриваем варианты, как выразить эту поддержку в двустороннем формате и в рамках ЕС", - заявил он.

FM @Haavisto: We strongly condemn Russia’s military action against Ukraine. It is also an attack against the European security order and violates international law. Full support to Ukraine. We are looking at further ways to manifest this support bilaterally and together with EU.