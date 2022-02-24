Финляндия осудила войну РФ против Украины и рассмотрит варианты поддержки для Киева в рамках двусторонних отношений и действий всего ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом обнародовал министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Мы решительно осуждаем военные действия РФ против Украины. Это также атака на безопасность в Европе и нарушение международного права. Мы полностью поддерживаем Украину и рассматриваем варианты, как выразить эту поддержку в двустороннем формате и в рамках ЕС", - заявил он.

FM @Haavisto: We strongly condemn Russia’s military action against Ukraine. It is also an attack against the European security order and violates international law. Full support to Ukraine. We are looking at further ways to manifest this support bilaterally and together with EU. — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) February 24, 2022

Вечером 23 февраля МИД Финляндии вызвал посла России в связи с решением признать "независимость" ОРДЛО.

Как известно, ЕС планирует наложить на Россию новые санкции из-за нового открытого нападения РФ с ракетной атакой по городам, которое началось в четверг утром.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.