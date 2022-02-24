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Финляндия осудила войну РФ против Украины

Четверг, 24 февраля 2022, 09:32

Финляндия осудила войну РФ против Украины и рассмотрит варианты поддержки для Киева в рамках двусторонних отношений и действий всего ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом обнародовал министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Мы решительно осуждаем военные действия РФ против Украины. Это также атака на безопасность в Европе и нарушение международного права. Мы полностью поддерживаем Украину и рассматриваем варианты, как выразить эту поддержку в двустороннем формате и в рамках ЕС", - заявил он.

Вечером 23 февраля МИД Финляндии вызвал посла России в связи с решением признать "независимость" ОРДЛО.

Как известно, ЕС планирует наложить на Россию новые санкции из-за нового открытого нападения РФ с ракетной атакой по городам, которое началось в четверг утром.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.

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Война с РФ Финляндия

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