Украина просит государства-партнеры разорвать дипотношения с Россией

Украина просит своих международных партнеров последовать ее примеру и разорвать дипломатические отношения с агрессором.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее наглый со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", - написал министр в своем Twitter.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те саме. Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля после начала полномасштабной войны против нее.

"Европейская правда" еще раньше призывала к расторжению дипотношений и объясняла последствия этого шага.

Детальнее о них читайте в статье Война без посольства: что значит и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ.