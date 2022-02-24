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Украина просит государства-партнеры разорвать дипотношения с Россией

Четверг, 24 февраля 2022, 15:44

Украина просит своих международных партнеров последовать ее примеру и разорвать дипломатические отношения с агрессором.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее наглый со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", - написал министр в своем Twitter.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля после начала полномасштабной войны против нее.

"Европейская правда" еще раньше призывала к расторжению дипотношений и объясняла последствия этого шага.

Детальнее о них читайте в статье Война без посольства: что значит и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ.

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Война с РФ МИД Кулеба

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