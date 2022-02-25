Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Необычный жест: Папа Римский посетил посольство РФ из-за войны в Украине

Пятница, 25 февраля 2022, 14:58

Папа Римский Франциск пошел в российское посольство в пятницу, чтобы "выразить свою обеспокоенность войной", которую РФ ведет против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Агентство отмечает, что это чрезвычайный жест Папы.

Обычно Папы принимают послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол предполагал, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла.

Для Франциска, главы государства Ватикана, покинуть город-государство и уехать на небольшое расстояние в российское посольство при Святом Престоле стало выражением его гнева по поводу вторжения Москвы в Украину и его готовности лично обратиться с просьбой прекратить это.

Представители Ватикана заявили, что не знают о подобной папской инициативе в прошлом.

Представитель Ватикана Маттео Бруни подтвердил визит. "Пресс-служба Святого Престола подтверждает, что Папа посетил посольство России при Святом Престоле на Via della Conciliazione, чтобы четко выразить свою обеспокоенность войной. Он был там чуть больше получаса".

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда