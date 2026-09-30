В НАТО ответили на письмо России с "ядерной риторикой": дадим отпор любой угрозе

Россия направила в адрес НАТО неофициальный документ (non-paper) о потенциальных угрозах для ее Калининградской области со стороны государств-членов Альянса и уже получила ответ с осуждением любых угроз применения силы.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт.

В НАТО ответили на письмо России, в котором назвали её гибридные атаки "признаком отчаяния".

"Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ (non-paper) и что мы направили ответ, в котором указали, что НАТО является оборонительным альянсом и ни одна наша деятельность или учения не представляют риска для какой-либо части России", – заявила Харт.

"Мы решительно осуждаем угрозы применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", – добавила она.

Пресс-секретарь НАТО сообщила, что Альянс призвал Россию прекратить её неспровоцированную войну в Украине.

"Использование Россией гибридных тактик является признаком отчаяния. Но это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый сантиметр территории стран-членов Альянса, и мы остаемся сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе", – подытожили в НАТО.

Как стало известно ранее, посольство России в Бельгии направило в НАТО "неофициальный документ" (non-paper) с оговоркой относительно Калининградской области. В нём содержались угрозы применения ядерного оружия.

В Литве новые российские угрозы в отношении Калининграда назвали психологическим давлением.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС готовит новый чрезвычайный протокол безопасности против угроз со стороны России, а также – стратегию безопасности, которая определит Россию как главную угрозу безопасности ЕС.

Подробнее о статье 42.7 и проблемах обороны ЕС читайте в тексте – ЕС задумался об обороне: как в Брюсселе "дорабатывают" европейский аналог статьи 5 НАТО.