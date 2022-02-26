Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В еврозоне считают, что отключение РФ от SWIFT – это вопрос считанных дней

Суббота, 26 февраля 2022, 13:57

Глава центробанка одной из стран еврозоны считает, что решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT будет принято в течение нескольких дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"SWIFT - это только вопрос времени, очень короткого времени, нескольких дней", - сказал глава центрального банка, который попросил не называть его имя.

"Этого достаточно? Нет. Нужно ли? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть расходы для обеих сторон, и это будет стоить дорого", - добавил он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, только Венгрия и Германия выступают против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в общении с венгерским коллегой Виктором Орбаном последний заверил, что поддерживает жесткие санкции, включая отключение SWIFT.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ санкции

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда