Россия угрожает падением космической станции МКС из-за санкций США

Соединенные Штаты санкций против РФ грозит увеличением рисков падения международной космической станции МКС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет одиозный глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого востока с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски – ваши. А вы готовы к ним? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни", — пишет он.

Такую острую реакцию российского функционера вызвало введение США запрета на продажу в РФ продукции в сфере высоких технологий. В частности, планируется вдвое сократить российский импорт высокотехнологичной продукции, что ударит как по аэрокосмической промышленности страны в целом, так и по космической программе в частности.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что санкции, принятые западными странами из-за нападения России на Украину, серьезны, но правительство к ним готовилось заранее. По его словам, принимаются "немедленные меры по минимизации ущерба" ​​от санкций.