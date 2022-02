Министры обороны стран ЕС обсудят помощь для Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель созывает встречу министров обороны стран Евросоюза для обсуждения ситуации в Украине и предоставления необходимой помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня я созываю встречу министров обороны ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Украине с учетом неспровоцированного нападения России. Мы обсудим дальнейшие неотложные потребности и скоординируем помощь", - написал он.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff.