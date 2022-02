Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель скликає зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу для обговорення ситуації в Україні та надання необхідної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні я скликаю зустріч міністрів оборони ЄС, щоб обговорити ситуацію в Україні з огляду на неспровокований напад Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби та скоординуємо допомогу", - написав він.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff.