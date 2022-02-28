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Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:55

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель скликає зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу для обговорення ситуації в Україні та надання необхідної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні я скликаю зустріч міністрів оборони ЄС, щоб обговорити ситуацію в Україні з огляду на неспровокований напад Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби та скоординуємо допомогу", - написав він. 

Нагадаємо, 27 лютого ЄС анонсував придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії; це перший випадок, коли Євросоюз надає летальну зброю третій країні.

Жозеп Боррель зазначив, що йдеться у тому числі про бойові літаки.

Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

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