Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель скликає зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу для обговорення ситуації в Україні та надання необхідної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні я скликаю зустріч міністрів оборони ЄС, щоб обговорити ситуацію в Україні з огляду на неспровокований напад Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби та скоординуємо допомогу", - написав він.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2022

Нагадаємо, 27 лютого ЄС анонсував придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії; це перший випадок, коли Євросоюз надає летальну зброю третій країні.

Жозеп Боррель зазначив, що йдеться у тому числі про бойові літаки.

Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.

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