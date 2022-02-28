ЕС выделит 90 млн евро на программы помощи пострадавшим от войны в Украине

Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро в помощь пострадавшим от войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Поскольку гуманитарная ситуация в Украине ухудшается, а соседние страны принимают убегающих из страны украинцев, Европейская комиссия работает всеми фронтами, чтобы оказать неотложную помощь. Комиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро на программы экстренной помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате войны в Украине, в рамках обращения о неотложной помощи Организации Объединенных Наций" - говорится в заявлении.

Финансирование поможет людям, находящимся на территории Украины и Молдовы.

Эта новая гуманитарная помощь ЕС обеспечит еду, воду, здравоохранение, жилье и поможет удовлетворить основные потребности пострадавших.

"Гражданское население платит самую высокую цену за незаконную военную агрессию России против Украины. Война грозит перемещением миллионов украинцев, что приведет к резкому росту гуманитарных потребностей внутри Украины, но и в соседних странах, где украинцы ищут безопасности. ЕС полностью солидарен с украинским народом, и наше начальное финансирование позволит нашим гуманитарным партнерам срочно оказать необходимую помощь", - сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссия также координирует предоставление материальной помощи Украине через Механизм гражданской защиты ЕС с предложениями от 20 государств-членов: Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Нидерланды – это включает 8 миллионов средств первой медицинской помощи и поддержку гражданской защиты.

Первый грузовик из Словении прибыл вчера в столицу Украины Киева.