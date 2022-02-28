Брюссель дал согласие на экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС

Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон, которую цитирует "Интерфакт-Украина".

С таким заявлением представительница Еврокомиссии выступила по окончании заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам. "Наш совместный с украинской стороной долгосрочный приоритет — это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской", - пояснила она.

Кадри Симсон напомнила, что российское вторжение в Украину началось тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

"Я говорила с Германом Галущенко (министр энергетики Украины) и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов", - рассказала еврокомиссар.

Впрочем, по ее словам техническая готовность Украины к этому шагу высока и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины на исключительных условиях.

"Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически это возможно. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель", - добавила она.

Детально о данной проблематике читайте в статье Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина.