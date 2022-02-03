Экс-глава МИД Польши: на Западе есть те, кто готов предать Украину, но они в меньшинстве

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский считает, что президент РФ Владимир Путин мечтает о том, что Запад пожертвует Украиной и пойдет на уступки России, но нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с Мюнхенским сговором 1938 года.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Он мечтает увидеть некий Мюнхен-1938" - сказал он, отметив, что нынешнюю ситуацию отличает несколько отличий.

"Во-первых, Украина значительно больше Чехословакии. Во-вторых, Украина готова и будет воевать за себя. И в-третьих, хотя на Западе есть те, кто готов предать Украину – но они там явно в меньшинстве!" – подчеркнул Сикорский.

Также, по мнению политика, Путин уже сейчас столько раз врал и обманывал, что уже потерял доверие, а в 1938 году Адольфа Гитлера воспринимали как того, с кем можно договориться.

"Подчеркну, сторонники договоренности действительно есть. В Вашингтоне также приходится слышать: "Ну нам стоит договориться с Путиным, чтобы справиться с Китаем, а об Украине думать не стоит". Но ведь никто из принимающих решение не верит, что Путин будет выполнять эти договоренности! Тем более, учитывая, что он уже сейчас находится в некоем "альянсе автократий" с Китаем" - отметил Сикорский.

По мнению евродепутата, у Украины есть шансы на успех во всей конфронтации.

"Но все равно вам нужно готовиться к разным вариантам развития. И готовить не только вашу армию, но и ваше общество. А этого я не вижу. В Мариуполе, в Запорожье у меня впечатление, что ничего не происходит", - отметил он.

"Я понимаю, что ваша власть стремится избежать паники, но все равно есть возможность готовить людей к следующим месяцам, когда вызовы для Украины – самые высокие за 30 лет. Даже не нагнетая панику, людям нужно сообщать, каковы риски. И нужно осуществлять оборонные закупки", - заявил Сикорский.