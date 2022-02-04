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Президент Еврокомиссии: у ЕС подготовлен пакет "жестких и комплексных" санкций против РФ

Пятница, 4 февраля 2022, 10:42

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом она сказала в комментарии немецкому Handeslblatt и французскому Les Echos, пишет "Европейская правда".

"Мы подготовили пакет жестких и комплексных финансовых и экономических санкций", - сказала Урсула фон дер Ляйен, отметив, что они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта, в частности, техники.

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Пакет включает также меры против российского газопровода "Северный поток-2". Президент Еврокомиссии отметила, что запуск его в эксплуатацию будет зависеть "от поведения России".

"Санкции могут серьезно задеть близкое окружение Путина и олигархов", - добавила она.

Ранее неофициально сообщалось, что на текущей неделе Еврокомиссия завершит работу над пакетом мощных потенциальных санкций против Российской Федерации.

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Напомним, на встрече 24 января Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Источники европейских СМИ при этом сообщали, что страны ЕС продолжают расходиться во мнениях относительно того, как реагировать на разные сценарии, и обсуждают, какие действия РФ будут считаться вторжением.

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