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Агентство Bloomberg случайно сообщило о вторжении России в Украину

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Суббота, 5 февраля 2022, 11:23

Американское агентство Bloomberg по невыясненным причинам сообщило о начале вторжения России в Украину, а позже удалило ошибочный заголовок.

Об этом стало известно из сообщений пользователей в соцсетях, а также официального извинения агентства, пишет "Европейская правда".

На заголовок агентства "Россия вторгается в Украину" обратила внимание пользовательница Twitter Ольга Лаутман, в ее профиле отмечается, что она занимается аналитикой с фокусом на РФ и Восточную Европу.

По словам Лаутман, заголовок оставался на главной странице сайта около 30 минут. Ссылка вела на страницу из сообщениям о внутренней ошибке сервера.

Вскоре агентство Bloomberg опубликовало официальное извинение в связи с появлением странного заголовка.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован около 16:00 по североамериканскому восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину", - заявило агентство .

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