США призвут ЕС найти совместное решение по замороженным активам РФ в пользу Украины

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен призвет европейских союзников действовать вместе с США, чтобы найти способ использовать замороженные российские активы на сумму около 280 млрд долларов, чтобы они могли предоставить устойчивую финансовую поддержку Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg, цитируя отрывки ее речи о трансатлантическом союзе, которую она произнесет во вторник в немецком Франкфурте-на-Майне.

В течение последних нескольких месяцев США настаивают на том, чтобы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. Варианты того, как это сделать, варьировались от прямой конфискации активов и передачи денег Украине, до выпуска долговых обязательств под залог этих активов или их использования для обеспечения определенной формы займа.

"Жизненно важно и срочно, чтобы мы совместно нашли способ использовать замороженные российские суверенные активы в пользу Украины", – скажет Йеллен.

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По ее словам, также очень важно, чтобы Украине обеспечили поддержкой, необходимой для ее вооруженных сил, финансирование критической инфраструктуры и восстановления в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме того, Йеллен призвет к усилению режима санкций против России путем борьбы с уклонением от них.

Ранее сообщалось, что министры финансов "Группы семи" на этой неделе в Стреге, на севере Италии обсудят законность использования 270 млрд евро замороженных государственных активов РФ как обеспечение предоставления Украине дополнительного кредита в размере 30 млрд евро.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська считает ожидаемые 3 млрд евро ежегодных поступлений от замороженных российских активов, которые Европейский Союз будет передавать Киеву, недостаточным для покрытия его потребностей.

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