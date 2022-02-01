Моравецкий в Киеве сравнил соседство с Россией с житьем возле вулкана

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев сравнил жизнь по соседству с Россией с жизнью у подножия вулкана.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместном брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмигалем.

"Наша часть Европы - Польша, Украина - не переживает частых землетрясений или взрывов вулканов. Но что с того? Живя в такой близости к такому соседу, как Россия, у нас впечатление, что живем возле вулкана. Поэтому как никто в Европе мы понимаем ценность безопасности, союзов и сотрудничества в вопросах безопасности", - сказал он.

Моравецкий отметил, что весь мир должен сегодня объединиться вокруг ценностей, таких как суверенитет, независимость и незыблемость границ, поскольку эти ценности не только украинские, но и европейские и мировые.

"Суверенная и демократическая Украина – в интересах всей Европы. А какой бы могла быть альтернатива – можем посмотреть на Беларусь", - сказал польский премьер.

Напомним, перед отъездом в Киев Моравецкий заявил СМИ, что Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК Grom и дронах разного типа.

Моравецкий также сказал, что верит в возможность предотвратить вторжение России в Украину, но если это все же произойдет - для украинцев "двери в Польшу будут открыты".

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