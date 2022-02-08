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МИД указал Reuters, что на Донбассе нет "сепаратистов"

Вторник, 8 февраля 2022, 12:31

В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание агентства Reuters на его публикацию, в которой оккупационные силы РФ в Донбассе названы "сепаратистами".

Соответствующий комментарий в Twitter обнародовал представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко отреагировал на публикацию агентства под заголовком "Лидер сепаратистов говорит, что полномасштабная война на востоке Украины может разразиться в любой момент", которая основывается на интервью главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Пушилин, в частности, заявил агентству, что боевики "будут вынуждены обратиться к России, если Украина при поддержке западных стран перейдет определенную линию".

"В Донецкой области не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским марионеткам создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за ее преступления. Когда дело касается безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", - заявил представитель украинского Министерства иностранных дел.

В то же время в публикации Reuters приводится комментарий Николенко, что "российские войска ведут войну на Донбассе уже восемь лет".

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МИД Донбасс и ОРДЛО Российский кризис

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