МИД указал Reuters, что на Донбассе нет "сепаратистов"

В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание агентства Reuters на его публикацию, в которой оккупационные силы РФ в Донбассе названы "сепаратистами".

Соответствующий комментарий в Twitter обнародовал представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко отреагировал на публикацию агентства под заголовком "Лидер сепаратистов говорит, что полномасштабная война на востоке Украины может разразиться в любой момент", которая основывается на интервью главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Пушилин, в частности, заявил агентству, что боевики "будут вынуждены обратиться к России, если Украина при поддержке западных стран перейдет определенную линию".

"В Донецкой области не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским марионеткам создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за ее преступления. Когда дело касается безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", - заявил представитель украинского Министерства иностранных дел.

.@Reuters there aren’t separatists in Donbas but a Russian occupying administration. Giving spotlight to 🇷🇺proxies creates false reality, undermines efforts to bring RU to account for its crimes. When it comes to Europe security, responsible journalism has a critical role to play https://t.co/lQ2tgXacp0