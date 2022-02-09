Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Министр обороны уточнил, что привез самолет с военной помощью от Великобритании

Среда, 9 февраля 2022, 14:19

Самолет с военной помощью для Украины от Британии, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.

"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Алексей Резников.

Напомним, днем ​​9 февраля стало известно о прибытии в Украину самолета с новой партией помощи от Великобритании.

Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания

Статьи

Макрон с переворотом: как лидер Франции попытался понравиться Путину, но не изменить Украине

Свой визит в Киев Макрон спланировал совсем не так, как хотелось бы украинской стороне. Этот визит добавил ощущения опасности в вопросах урегулирования на Донбассе (укр.)
9 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Почему во Франции легализовали и зачем борются с "легкой коноплей"

Рынок "легкой" конопли во Франции переживает буйное "цветение". Однако правила его регулирования пока "зеленоваты".
9 февраля 2022 — RFI

Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине

Лукашенко грозится помочь РФ в атаке на Киев, в том числе через "ракетные удары". Насколько стоит беспокоиться из-за угроз белорусского диктатора? (укр.)
8 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда