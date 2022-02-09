Министр обороны уточнил, что привез самолет с военной помощью от Великобритании

Самолет с военной помощью для Украины от Британии, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to 🇺🇦 from 🇬🇧- military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance 🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/xZL1M5doeU — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Алексей Резников.

Напомним, днем ​​9 февраля стало известно о прибытии в Украину самолета с новой партией помощи от Великобритании.

Британия в конце января уже отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Считается, что Британия передала легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

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