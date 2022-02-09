ЕС в письме Кремлю предложил больше переговоров и призвал к деэскалации - СМИ

Европейский союз готов продолжить официальные переговоры относительно наращивания российских войск вдоль границы с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме ЕС в адрес Москвы, которое цитирует Politico.

По данным издания, письмо представляет собой коллективный ответ ЕС на недавний меморандум, направленный Россией странам ЕС. Его подписал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены текущей ситуацией и твердо верим, что напряженность и разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - говорится в письме.

В документе отмечается, что ЕС вместе с партнерами по НАТО "готов продолжить диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех".

В меморандуме особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС.

"Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", — говорится в письме.

В недавнем письме Москвы, направленном министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, от страны ЕС требовали прояснить свою точку зрения на несколько международных соглашений, утверждая, что западные союзники избирательно подходят к их выполнению.

В ответе ЕС не уточнялись конкретные соглашения, упомянутые Лавровым, но говорилось, что будущие переговоры "предоставят возможность обсудить эту тему", а также "другие ключевые документы, которые составляют основу европейской безопасности".

Напомним, послы ЕС приняли решение добавить еще пять человек в санкционный список в связи с нарушением территориальной целостности Украины.