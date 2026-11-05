Суд ЕС окончательно отклонил жалобу оператора "Северного потока-2" на европейские правила

Суд Европейского Союза подтвердил решение Суда общей юрисдикции, которым был отклонен иск компании "Северный поток-2" против директивы, распространяющей действие определенных правил внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, правила, обжалованные в Суде общей юрисдикции, остаются в силе.

"Северный поток-2" – это газопровод из России в Германию, пролегающий через Балтийское море. В 2019 году Европейский Союз внес изменения в правила функционирования газового рынка, чтобы они также применялись к газопроводам, соединяющим государство-член с третьей страной, включая участки, расположенные в территориальных водах государства-члена.

Эти правила касаются, в частности, отделения поставок газа от эксплуатации систем транспортировки газа, доступа третьих сторон к газопроводам и прозрачности. Эти изменения также позволяют государствам-членам при определенных условиях предоставлять исключения для газопроводов, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года.

Компания Nord Stream 2 AG, которая, в частности, отвечает за эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", обжаловала эти изменения в Суде общей юрисдикции Европейского Союза.

В своём решении от 27 ноября 2024 года Суд общей юрисдикции отклонил иск по существу. Компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на это решение.

"Суд Европейского Союза отклоняет апелляцию и, таким образом, оставляет в силе решение Суда общей юрисдикции", – говорится в сообщении.

Как известно, в Гамбурге начался судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем Кузнецовым, которого Германия обвиняет в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Кузнецова задержали летом 2025 года во время отпуска в Италии. Впоследствии его экстрадировали в Германию.