Город во Франции украсил свою статую Свободы украинским флагом
Вторник, 1 марта 2022, 10:36
Город Кольмар на востоке Франции украсил копию нью-йоркской статуи Свободы украинским флагом, чтобы выразить солидарность с Украиной.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Info.
Флаг вывесили на статуе, стоящей на въезде в город, по инициативе мэрии 28 февраля.
Мэр Эрик Штрауманн опубликовал фото на своей странице.
Копия американской статуи в Кольмаре имеет высоту 12 метров, ее установили в 2004 году.
Как сообщалось, власти чешской столицы Праги в знак солидарности с Украиной разместили украинские флаги на всем муниципальном транспорте.
Акцию солидарности с Украиной в Таллинне 26 февраля называют самой большой в истории страны.
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