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Премьер Польши призвал ЕС полностью запретить торговлю с Россией

Суббота, 19 марта 2022, 13:13

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за полный запрет на торговлю ЕС с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польский портал WNP.

На вопрос о протестах на границе против поставок товаров в Беларусь и Россию и о перспективах принятия лидерами ЕС решения закрыть европейские дороги для грузовиков из России, Моравецкий выразил надежду, что "будет очередное отрезвление европейских лидеров" и Совет ЕС примет очередной пакет санкций. "Я абсолютно на стороне протестующих и еще раз обращаюсь в Европейскую комиссию как можно быстрее активизировать свои полномочия", – заявил он.

"Польша предлагает как можно скорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду как для морских портов, так и запрет на сухопутную торговлю", – сказал премьер-министр Польши.

По его словам, такой шаг "дополнительно заставит Россию задуматься о том, чтобы прекратить эту жестокую войну".

Как добавил Моравецкий, "речь идет о жизни и смерти десятков, а может, сотен тысяч человек, речь идет о суверенной стране - Украине - но и о безопасности НАТО".

"Мы должны продемонстрировать свою силу и решительность по отношению к России, иначе в ближайшее время придется заплатить большую цену", – сказал премьер.

Как сообщалось, на пункте пропуска Козловичи-Кукурики на границе Польши и Беларуси активисты возобновили блокаду возвращающихся из Европы в Европу в Беларусь и РФ.

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Война с РФ Торговля Польша санкции

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