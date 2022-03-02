Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Послы ЕС приняли новые санкции против Беларуси за ее роль в войне в Украине

Среда, 2 марта 2022, 12:28

Послы Европейского Союза приняли новые санкции против Беларуси за ее вспомогательную роль во вторжении России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Дипломаты ЕС одобрили новые санкции против белорусов, которые играют роль в нападениях на Украину", - сообщило в Twitter французское председательство в Совете ЕС.

Санкции также окажут влияние на "некоторые сектора экономики, в частности на деревообработку, сталь и калий", говорится в сообщении.

На этой неделе представитель ЕС заявил, что одной из целей новых санкций против Минска является прекращение экспорта любых других белорусских товаров в ЕС, кроме тех, которые уже подпадали под санкции, которые ЕС ранее ввел после того, как Лукашенко подавил протесты. После выборов в августе. 2020 год.

Читайте также: Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Беларусь санкции

Статьи

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда