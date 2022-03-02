Макрон обратился к французам в связи с войной РФ против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью по поводу войны РФ против Украины, отметив, что Франция сейчас "не воюет с Россией" и он хочет сохранить возможность диалога с главой Кремля в попытке остановить горячую фазу.

Как пишет "Европейская правда", фрагменты выступления президента приводит Le Figaro.

Речь Макрона адресована скорее французскому обществу, чем внешней аудитории.

Он назвал "предсказателем смены эпохи" события, которые начали разворачиваться с нападением России на Украину, отметив, что в Европе снова война и демократию снова ставят под вопрос.

Макрон отметил, что Франция при этом "не сражается с Россией".

"Мы знаем, что нас связывает с российским народом, много пожертвовавшим в годы Второй мировой войны. Мы солидарны с теми россиянами, которые сейчас имеют смелость бороться за мир", - заметил президент Франции.

Эммануэль Макрон сказал, что стремится и дальше сохранять контакт с Кремлем и пытаться таким образом остановить войну.

"Я постоянно провожу разговоры с Зеленским, и также решил держать контакт с Путиным, чтобы постоянно пытаться его убедить отказаться от военных средств, чтобы сдержать эскалацию конфликта, пока это возможно", - отметил он, вероятно объясняя свой разговор с Путиным на этой неделе.

Он добавил, что Франция готова позаботиться об украинцах, которые в результате будут искать убежища в Европе.

Макрон предупредил, что некоторые сферы французской экономики ощутят на себе последствия последних событий и санкций, в частности зависящие от сырья из России и Украины, или те, кто экспортировал в эти страны. Он пообещал, что правительство попытается смягчить для граждан последствия роста цен на энергоресурсы, и для этого будет создан "план экономической и социальной устойчивости, чтобы реагировать на эти трудности".

Он похвалил единство, продемонстрированное Европой в этой ситуации.

"Нужно смириться с необходимостью платить цену за мир, за свободу, за демократию. Она (Европа) в дальнейшем должна больше заботиться о том, чтобы меньше зависеть от других, стать мощью более независимой и более суверенной", - сказал президент, продолжив, что речь идет. прежде всего о независимости экономической и энергетической, но также и укреплении обороноспособности.

"Нельзя, чтобы наша безопасность зависела от кого-либо. Наша европейская оборона должна выйти на новый уровень", - отметил Макрон.

Напомним, во Франции фактически началась предвыборная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся в апреле. По результатам соцопросов, Эммануэль Макрон уверенно лидирует и в первом, и во втором туре.