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Макрон обратился к французам в связи с войной РФ против Украины

Среда, 2 марта 2022, 22:32

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью по поводу войны РФ против Украины, отметив, что Франция сейчас "не воюет с Россией" и он хочет сохранить возможность диалога с главой Кремля в попытке остановить горячую фазу.

Как пишет "Европейская правда", фрагменты выступления президента приводит Le Figaro.

Речь Макрона адресована скорее французскому обществу, чем внешней аудитории.

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Он назвал "предсказателем смены эпохи" события, которые начали разворачиваться с нападением России на Украину, отметив, что в Европе снова война и демократию снова ставят под вопрос.

Макрон отметил, что Франция при этом "не сражается с Россией".

"Мы знаем, что нас связывает с российским народом, много пожертвовавшим в годы Второй мировой войны. Мы солидарны с теми россиянами, которые сейчас имеют смелость бороться за мир", - заметил президент Франции.

Эммануэль Макрон сказал, что стремится и дальше сохранять контакт с Кремлем и пытаться таким образом остановить войну.

"Я постоянно провожу разговоры с Зеленским, и также решил держать контакт с Путиным, чтобы постоянно пытаться его убедить отказаться от военных средств, чтобы сдержать эскалацию конфликта, пока это возможно", - отметил он, вероятно объясняя свой разговор с Путиным на этой неделе.

Он добавил, что Франция готова позаботиться об украинцах, которые в результате будут искать убежища в Европе.

Макрон предупредил, что некоторые сферы французской экономики ощутят на себе последствия последних событий и санкций, в частности зависящие от сырья из России и Украины, или те, кто экспортировал в эти страны. Он пообещал, что правительство попытается смягчить для граждан последствия роста цен на энергоресурсы, и для этого будет создан "план экономической и социальной устойчивости, чтобы реагировать на эти трудности".

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Он похвалил единство, продемонстрированное Европой в этой ситуации.

"Нужно смириться с необходимостью платить цену за мир, за свободу, за демократию. Она (Европа) в дальнейшем должна больше заботиться о том, чтобы меньше зависеть от других, стать мощью более независимой и более суверенной", - сказал президент, продолжив, что речь идет. прежде всего о независимости экономической и энергетической, но также и укреплении обороноспособности.

"Нельзя, чтобы наша безопасность зависела от кого-либо. Наша европейская оборона должна выйти на новый уровень", - отметил Макрон.

Напомним, во Франции фактически началась предвыборная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся в апреле. По результатам соцопросов, Эммануэль Макрон уверенно лидирует и в первом, и во втором туре.

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Война с РФ Франция

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