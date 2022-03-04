НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной

На экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта ставился вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, однако согласия на этот шаг среди союзников нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Об этом упоминали. Но союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он.

На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что такое решение невозможно.

"На нас лежит ответственность предотвратить эскалацию этой войны и распространение ее за пределы Украины, потому что тогда ситуация станет еще более опасной. Поэтому мы четко сказали, что не будем вмешиваться ни на суше, ни в воздушном пространстве. Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины, и обеспечивать бесполетную зону. сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", - пояснил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что именно поэтому страны-члены НАТО оказывают на Россию жесткое давление санкциями и оказывают помощь Украине, но не хотят напрямую привлекать свои силы.