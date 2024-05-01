В Португалии мужчину держали в рабстве 17 лет, полиция задержала четверых

Уголовная полиция Португалии арестовала четырех человек по подозрению в содержании 54-летнего мужчины в условиях, подобных рабству, в течение 17 лет в муниципалитете Браганса на севере страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", полиция объявила 1 мая.

Во время пребывания в рабстве 54-летний мужчина подвергался физическому и психологическому насилию. Его также заставляли выполнять сельскохозяйственные работы в пользу третьих лиц, заявила португальская криминальная полиция.

За свою работу мужчина не получал оплату, а подозреваемые владели его документами и контролировали каждый его шаг.

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"Он жил в унизительных условиях, ночевал в фургоне в аварийном состоянии, в лагере, без минимальных условий для жизни, здоровья, гигиены и питания. Обвиняемые никогда не позволяли ему получить медицинскую помощь – даже когда он попал в серьезную аварию", – говорится в сообщении.

Мужчине в конце концов удалось сбежать из рабства, и сейчас, по словам правоохранителей, он получает специализированную поддержку.

Арестованные в возрасте 37-44 лет предстанут перед судьей по подозрению в преступлениях, связанных с рабством, торговлей людьми и подделкой документов. Их ранее судили за преступления, связанные с недвижимостью.

В Португалии растут случаи трудовой эксплуатации и торговли людьми, особенно в сельскохозяйственном секторе. В 2022 году Совет Европы заявил, что португальские власти идентифицировали 1152 вероятных жертв торговли людьми за 2016-2020 годы.

Недавно президент Португалии предположил, что страна должна предложить компенсацию бывшим колониям за политику Лиссабона в колониальную эпоху, но в правительстве эту идею отклонили.