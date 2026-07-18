Россия выразила возмущение Эстонии в связи со сносом памятника советским воинам

Россия выразила "решительный протест" временному поверенному в делах Эстонии в РФ в связи со сносом памятника на могиле военнослужащих Советской армии в уезде Валгамаа.

Об этом заявила в субботу пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

Захарова обвинила Эстонию в уничтожении советского мемориального наследия и заявила, что судьба останков, похороненных в братской могиле, неизвестна. Она отметила, что никакой информации об эксгумации или перезахоронении останков не было обнародовано.

"Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллинном своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и военными захоронениями, а также неонацистские проявления в Эстонии и будет продолжать всеми имеющимися средствами двусторонней и многосторонней дипломатии разоблачать их перед мировой общественностью", – заявила Захарова.

В последние годы Эстонский военный музей последовательно демонтирует памятники, установленные советскими оккупационными властями, и организует перезахоронение останков, находившихся под ними.

Как сообщает ERR, памятник в Йигевесте был демонтирован несколько недель назад. В Военном музее сообщили, что в настоящее время продолжается сортировка останков, чтобы впоследствии перезахоронить погибших.

По данным Военного музея, в братской могиле после Второй мировой войны было похоронено 795 советских солдат, личности 726 из которых установлены.

Как сообщалось, Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии планирует осенью внести в парламент новый законопроект, который должен урегулировать порядок удаления советской символики из публичного пространства.

В апреле глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна осудил закрытие Россией мемориала жертвам советских репрессий в Томске и демонтаж памятника погибшим эстонцам.

В мае прошлого года в эстонской столице Таллинне неизвестные обрисовали краской советский памятник "Бронзовый солдат", расположенный на военном кладбище.