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В Литве говорят, что у них еще есть оружие, которое могут передать Украине

Вторник, 26 апреля 2022, 16:23

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что у его страны еще есть оружие, которое она могла бы передать Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками по поводу того, какие линии поставки могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно", — заявил он.

По словам командующего, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.

До этого Вильнюс передал Киеву ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5–10 раз выше.

Литва также научила украинских военных обращаться с американским противотанковым вооружением.

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