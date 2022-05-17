Дефолт все ближе: РФ введут новые ограничения на госдолг РФ – Bloomberg

Соединенные Штаты планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям, что делает дефолт РФ неизбежным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, Минфин США планирует не продлевать действие генеральной лицензии, позволявшей владельцам российских государственных облигаций даже при условии санкций, получать по ним выплаты.

Срок действия этой лицензии завершается 25 мая.

Такой шаг полностью лишит Россию возможности платить по государственным облигациям, что сделает дефолт практически неизбежным.

Впрочем, собеседники Bloomberg уточняют, что окончательное решение еще не принято.

Против этого шага – аргумент, выплата Россией по долгам ведет к уменьшению ее резервов, что уменьшает ее способность продолжать агрессию против Украины.

С другой стороны, власти США рассматривают это ограничение как усиление финансового давления на РФ, последствия которого будут для российской экономики более разрушительными.