Туск: не получал сигналов о переброске войск США из Германии на восточный фланг НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока не видит сигналов того, что американские войска, которые будут выведены из Германии, передислоцируются на восточный фланг НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в беседе с журналистами, передает Polsat News.

Туск прокомментировал информацию о выводе 5 000 военнослужащих из Германии, которых передислоцируют в США и на другие позиции за рубежом.

"У нас нет никаких признаков того, что американские солдаты, передислоцированные из Германии, будут направлены на восточный фланг НАТО", – сказал польский премьер.

В этом контексте Туск также подчеркнул необходимость сохранения солидарности в рамках Европейского Союза, несмотря на "провокации" и "политические прихоти" других лидеров.

"Для меня западное сообщество – и я говорю не о географии, я говорю о политических ценностях – всегда стоит сохранять любой ценой. Мы не должны поддаваться никаким провокациям или политическим прихотям того или иного мирового лидера. Мы должны очень последовательно защищать эти отношения", – заявил чиновник.

Туск добавил, что политика не может основываться на подхалимстве, даже если речь идет о самых влиятельных лидерах.

"Вы должны быть сердечными и доброжелательными, но вы должны выражать свою позицию", – сказал он.

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Викер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.