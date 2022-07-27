США перебрасывают шесть истребителей F-22 в Польшу

Военно-воздушные силы США направили с Аляски шесть истребителей пятого поколения F-22 в Польшу в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Пентагона Stars and Stripes.

В ночь на вторник истребители прибыли на базу Королевских военно-воздушных сил Британии Лейкенгит в Англии. Из нее F-22 уже перебазируются в польский город Ласк, где дислоцируется 32-я тактическая авиабаза польской авиации.

Отмечается, что передислокация американских истребителей осуществляется в рамках принятого на последнем саммите НАТО в Мадриде усилить защиту восточного фланга Альянса на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Миссия по защите воздушного пространства предусматривает увеличение систем противоракетной обороны наземного и воздушного базирования у восточных границ НАТО, кроме того, что было развернуто после вторжения России в Украину 24 февраля.

F-22 Raptor считается первым самолетом пятого поколения в американской авиации. Он способен выполнять миссии "воздух-воздух" и "воздух-земля".

В конце июня на полях саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о значительном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой.

Как сообщалось, в начале июля на военно-морскую базу Эмари на севере Эстонии прибыли американские современные истребители F-35 в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга.