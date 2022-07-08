Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канада официально запретила импорт золота из РФ

Пятница, 8 июля 2022, 16:28

Канада официально объявила запрет на импорт ряда товаров из золота из РФ в ответ на войну против Украины.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее объявление правительства было обнародовано 7 июля.

Согласно ему, Канада запрещает импорт необработанного и полуобработанного золота, золотого порошка, монетного золота и золотых ювелирных изделий.

О совместных намерениях США, Канады, Британии и Японии запретить импорт золота из РФ объявили на саммите Группы семи в конце июня.

Напомним, также 7 июля Канада добавила в санкционный список еще 29 человек и 15 компаний из России, в том числе "Роскомнадзор", патриарха Кирилла, пресс-секретарь МИД РФ и пропагандистку Скабееву.

Читайте также: Канадский прецедент: как конфискованные российские активы будут переданы Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Канада санкции Война с РФ

Статьи

Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона

"Героический Борис Джонсон", как мы воспринимаем его в Украине, у себя дома имеет принципиально другой имидж и массу претензий от общества.
8 июля 2022 — Александр Краев, Сергей Сидоренко

Тяжелые компромиссы для членства в ЕС: что происходит на Балканах и при чем здесь РФ

Правительство Северной Македонии согласилось на уступки, чтобы разблокировать путь в ЕС. Это решение вызвало протесты, организаторами которых стали пророссийские силы (укр.)
7 июля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Решение в пользу РФ: почему инвестиции в добычу газа будут считаться "зелеными"

Европейский парламент при поддержке украинского министра принял довольно противоречивое решение – признать инвестиции в ископаемый газ дружественными для окружающей среды (укр.)
7 июля 2022 — Cветлана Романко, Олег Савицкий, Razom We Stand