Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из России вступило в силу

Среда, 10 августа 2022, 08:09

Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Эмбарго Евросоюза на импорт российского угля вошло в пятый санкционный пакет, утвержденный в апреле.

Решение предполагало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.

Введение европейского эмбарго нанесет России примерно 8 миллиардов евро потерь дохода в год и влияет на до четверти ее импорта угля.

В Великобритании поправка в рамках санкционного режима против России о запрете импорта угля вступила в силу 21 июля.

Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, снабжение и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.

Она также запрещает предоставление технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг, связанных с этими товарами.

Между тем 9 августа начал действовать план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Энергетика санкции Великобритания

Статьи

Союз Орбана и Трампа. Как два одиозных лидера объединяются для совместных действий после 2024 года

"Украина – наш сосед. У них есть наша полная солидарность", – заявил Орбан, показав, что и в этом вопросе готов к жесткой манипуляции.
9 августа 2022 — Игорь Московский, для Европейской правды

Курт Волкер: До конца года мы увидим изменения на фронте, а потом у россиян будет трудная зима

"Когда вам противостоит такой враг – места для компромисса нет. Сейчас слишком рискованно даже временно оставлять Крым в руках России..."
9 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Ответ на российские фейки: как Украина переходит на систему НАТО по контролю над оружием

Обычные процедуры мониторинга окончательного использования западного оружия в Украине плохо подходят для зон активных боевых действий.
8 августа 2022 — Александр Калиниченко, для Европейской правды