Лидер не в футляре. Как вечеринка премьера Финляндии вызвала бурю эмоций – но не у всех

На кілька днів прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін стала чи не найбільш обговорюваною главою уряду світу. І все через відео, на якому вона танцює, співає і п’є алкоголь.

Участь у вечірках – здавалося б, порівняно буденна річ для сучасної людини – все ще видається незвичайною, якщо йдеться про главу уряду. Тож дії Марін прогнозовано стали предметом дискусій про те, чи нормально для другої особи держави відпочивати так, як це роблять інші.

Розповідаємо, що відомо про останній скандал довкола фінської прем’єрки та його наслідки.

"Веселилась, навіть бурхливо"

У середу ввечері фінський таблоїд Iltalehti публікує нарізку сторіз з Instagram, на яких фінська прем’єрка відпочиває в компанії кількох знаменитостей – інфлюенсерки, співачки із сестрою, стилістки, двох відомих радіоведучих і свого однопартійця Ілмарі Нурмінена.

Видання окремо підкреслює, що публікує відео у зв’язку з його "соціальною вагою" – адже в ньому фігурує прем’єр-міністерка.

У короткому ролику Марін танцює під клубну музику, співає разом із гостями, п’є алкоголь – і нічого більше.

Відео, найімовірніше, вперше з’явилося на приватному Instagram-акаунті однієї з учасниць вечірки, який має всього 92 підписники – серед них і глава фінського уряду.

Дещо пізніше в коментарі газеті Ilta-Sanomat фінська прем’єрка каже: їй відомо про відео, які поширюються у мережі, але коментувати вона їх зараз не буде. А наступного ранку сказала журналістам: відео справжні, вони з вечірки, яка відбулася кілька тижнів тому.

"Йдеться про особисті відео, зняті в приватних приміщеннях. Мені шкода, що вони стали надбанням громадськості", – сказала Марін, уточнивши: вона знала, що її фільмують, але не розраховувала, що кадри потраплять у мережу.

"Так, я веселилась, навіть бурхливо – танцювала і співала", – слова, які не часто почуєш від глави уряду у будь-якій державі. (Це "найкрутіший політик у світі" – відреагував на історію німецький Bild).

Три проблеми для Марін

Утім, відео із Санною Марін, яка танцює, співає і п’є алкоголь на приватній вечірці, порушило щонайменше три питання.

По-перше, що могло б статися, якби в момент вечірки прем’єрці Фінляндії раптом сталося щось надзвичайне і їй довелось би вирішувати важливе державне питання – особливо якщо зважати на те, що країна сусідить із Росією, яка веде повномасштабну війну проти України?

Як з’ясували фінські ЗМІ, вечірка відбулася 6 серпня – тобто тоді, коли Марін не перебувала в офіційній відпустці (на такі випадки її обов’язки за ротаційним принципом виконують інші міністри).

Тут слід нагадати, що під час подібного скандалу в грудні 2021 року Марін закидали те, що вона не мала при собі одного з двох телефонів спецзв’язку. Через це вона одразу не дізналася про те, що контактувала з главою МЗС Пеккою Хаавісто, в якого виявили коронавірус. І натомість пішла в бар, порушивши встановлені її ж урядом вимоги щодо самоізоляції.

Сама Марін на це заявила, що в екстрених ситуаціях завжди перебуває на зв’язку і багато часу приділяє роботі, але має "людську потребу гарно провести час".

Друга проблема пов’язана з безпекою глави уряду Фінляндії.

Сама Марін визнала, що в день, коли були зняті відео, вона була на вечірці у двох приватних помешканнях, а потім поїхала до бару. І не всіх людей там вона знала особисто. До того ж, забезпечити безпеку глави уряду в таких умовах складніше – не буде ж охорона перебувати поруч з Марін під час подібних розваг.

А втім, як запевняє глава відділу безпеки уряду Фінляндії Ахті Курвінен, охорона прем’єрки "має загальне розуміння" її оточення, і загроз її спосіб відпочинку не становить.

Та найбільшого розголосу набуло зовсім інше питання: чи вживала прем’єрка Фінляндії наркотики?

Фінські ЗМІ звернули увагу, що на відео чути слово jauhojengi, перша частина якого (jauho – "борошно, порошок") вживається в розмовній мові на позначення кокаїну. До цього додався вигук "vittu tästä tulee hyvä fiilis" – щось на кшталт "блін, оце буде кайф". А ще – нібито білий слід на столі на розмитому відео (на що багато хто сказав: ага, що ж це може бути, як не той самий порошок?).

Ще в четвер Марін категорично заперечила, що вживала наркотики.

"Особисто я не вживала наркотиків і нічого, окрім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася, робила цілком законні речі. Я також не бачила, щоб інші так діяли (вживали наркотики)", – заявила вона.

Попри це, щонайменше два політики публічно закликали Марін здати тест на наркотики. Це член "Фінляндського центру", що входить до урядової коаліції, Мікко Карна, і глава опозиційних "Справжніх фінів" Ріікка Пурра.

"Звісно, добровільний текст на наркотики був би гарною ідеєю. Якщо нема чого ховати, він би точно розвіяв сумніви", – пояснила Пурра.

І вже наступного дня (тобто в п’ятницю) Марін заявляє, що здала тест на наркотики, аби відповісти на "серйозні звинувачення". Його результат буде відомий через тиждень.

Реакція

Поведінку Марін у фінському суспільстві сприйняли неоднозначно.

Іноземні ЗМІ, приміром, цитують відомого фінського спортивного журналіста Алексі Валавуорі, який назвав Санну Марін "найбільш некомпетентною прем’єркою, яка в нас була", і закликав її піти у відставку.

Авторитетна газета Helsingin Sanomat у своєму редакційному матеріалі висловлюється доволі категорично: "Марін вчинила нерозсудливо, узалежнивши свою репутацію й інститут прем’єр-міністра від людей, яким не можна довіряти".

"Натовп, який зібрався довкола Марін, може єднати не лише бажання святкувати, а й прагнення потрапити в поле зору громадськості. Може бути ще більше "зливів". Якщо не зараз, то на наступній вечірці. Такими темпами Марін опиниться лише за одне розгромне відео від політичної катастрофи", – вважає видання.

Але таку думку підтримали не всі.

Не бракувало і позитивних відгуків – мовляв, Марін має право відпочивати в неробочий час, законів вона не порушувала, а звинувачення про вживання наркотиків безпідставні. Та й партії коаліції заявили, що продовжують підтримувати фінську прем’єрку.

"Якщо ви танцюєте з друзями на приватному заході, я не бачу тут великої проблеми. Переконаний, що фіни можуть побачити різницю між особистим життям і публічними обов’язками", – прокоментував глава парламентської фракції соціал-демократів Антті Ліндман.

Та чи найголовніше на її захист – те, що припущення про втрату авторитету Фінляндією через такі дії Санни Марін не знайшли жодного підтвердження. Наразі не відомо про жодну негативну реакцію закордонних партнерів, а натомість вже є публічна підтримка фінської прем’єрки. Так, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький підтримав право фінської колеги святкувати, жартома додавши, що вона "має причини радіти" через наближення її країни до НАТО.

Чи має прем’єр право бути людиною?

Історія Санни Марін – і не лише нинішня, з вечіркою – ставить також інше питання. Чи зобов’язаний високий державний посадовець бути "людиною в футлярі"? А також чи має він чи вона право на яскраві почуття та емоції у неробочий час?

"Я хочу показати, що на цих посадах працюють звичайні люди зі звичайним життям. У мене є сімейне життя, в мене є робота, і в мене є вільний час, який я проводжу з друзями. Приблизно так само, як і багато людей мого віку", – пояснювала раніше Санна Марін.

Нашуміле фото з фотосесії для модного журналу Trendi

Ставши наймолодшою в історії Фінляндії прем’єркою і свого часу наймолодшою главою уряду у світі, 36-річна Марін постійно намагається бути максимально близькою в поведінці до своїх сучасників. Що, до слова, не дивує, якщо згадати її біографію – "Європейська правда" вже розповідала про неї.

Це і максимально особистий (наскільки це допустимо для публічної особи) Instagram, де фото з офіційних заходів чергуються із селфі з чоловіком. Це і нашуміла фотосесія з піджаком на голе тіло дворічної давнини, яка викликала хвилю критики – і не меншу хвилю підтримки. І, зрештою, відвідування вечірок і походи в бари з друзями.

Якщо судити з рейтингів Марін, то фіни якщо не схвалюють, то з розумінням ставляться до такої поведінки прем’єрки. Адже рейтинги, принаймні до початку "вечіркового скандалу", були порівняно високі як в її уряду (55% задоволені, 37% не задоволені роботою, один з найвищих показників для фінських урядів за 30 років), так і у неї самої (61% фінів вважають, що з нею підтримка її партії зростає).

До слова, не можна виключати, що це частина ширшої стратегії Соціал-демократичної партії Фінляндії з залучення молоді – бо нині середній вік її членів перевищує 70 років. Тим паче, що сама Марін, яка очолює політичну силу із серпня 2020-го, раніше говорила, що хоче її "розтрясти".

І хоча немає підтверджень того, що нинішнє відео злили саме з цією метою, можна з певністю сказати: із задачею "розтрясти", а також із переосмисленням того, яким може бути очільник уряду, Санна Марін справляється на відмінно.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"