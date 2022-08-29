Крупнейший военный корабль Британии потерпел крушение на пути в США
Крупнейший военный корабль Великобритании сломался у южного побережья страны вскоре после того, как отправился в миссию в Соединенные Штаты.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
HMS Prince of Wales, второй из двух авианосцев Королевского флота, столкнулся с "новой механической проблемой", сказал представитель флота.
Сообщается, что авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, полноценно вошедший в состав флота только в прошлом году, стоит на якоре юго-восточнее острова Уайт, пока продолжается расследование.
"HMS Prince of Wales остается в районе учений на южном побережье, пока проводит расследование новой механической проблемы", - сказал представитель Королевского флота.
О проблеме впервые сообщил UK Defense Journal, вебсайт новостей, посвященный вопросам обороны, ссылавшийся на неподтвержденные сообщения о повреждении правого карданного вала.
Второй специализированный новостной сайт Navy Lookout сообщил, что 65 000-тонный военный корабль испытал "значительную техническую неисправность".
"Если проблема окажется серьезной, само собой разумеется, что это очень досадно и не очень хорошо выглядит для RN [Королевского флота]", — сообщило издание.
Военный корабль отправился из Портсмута в субботу в миссию, чтобы, как описал Королевский флот, сформировать будущее реактивных самолетов-невидимок и беспилотников у побережья Северной Америки и Карибского моря.
Поездка — при условии, что она продолжится, — визит авианосца в Нью-Йорк, Галифакс в Канаде и Карибский остров, с использованием истребителей пятого поколения F-35, а также беспилотников.
HMS Prince of Wales, возглавляющий авианосную группу, развернул фрегат, танкер и авиационную группу вертолетов и беспилотников.
Военные самолеты F-35 должны присоединиться к кораблю в США.
Напомним, в 2020 году на борту авианосца Prince of Wales Великобритания и Украина подписали Меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.