Афины возмущены из-за комментариев Эрдогана о войне 1922 года и "подлых греках"

Представитель правительства Греции Джаннис Ойконому заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган "решил исказить историю, чтобы служить своему ревизионистскому нарративу" после его комментариев о войне с Грецией в 1922 году и о "подлых греках"

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

"Греция, напротив, в течение своей долгой истории писала историю", — сказал Ойконому, подчеркнув, что "Греция, когда это необходимо, прекрасно знает, как защищать свои права, энергично и эффективно".

Греция может мобилизовать своих традиционных союзников и силу международного права, чтобы сдержать эскалацию провокаций Турции, отметил он, добавив, что обороноспособность страны достаточно сильна, чтобы противостоять любой угрозе, если это необходимо.

"На нашей стороне наши союзники, на нашей стороне справедливость; и мы можем эффективно сдерживать обжалование наших законных претензий", – добавил Ойконому.

Выступая по случаю столетия греческо-турецкой войны, Эрдоган отметил "большое нападение" турок на греков, которых он представил как "пешек" на службе "коварных" иностранных государств.

Подобным образом, националистический союзник Эрдогана и правительственный партнер Девлет Бахчели также подлил масла в огонь, ссылаясь на вероятный инцидент в воскресенье, когда греческие системы противоракетной обороны якобы нацелились на турецкие истребители в Эгейском море, что Греция отрицает.

"Прекратите продолжать это безумие", — сказал Бахчели о греческом правительстве, призвав Афины "собраться" как можно быстрее, иначе они столкнутся с последствиями, омрачающими последствия Малоазиатской кампании 1922 года.