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Волкер объяснил сценарий вступления Украины и Грузии в НАТО, несмотря на оккупированные территории

Понедельник, 8 августа 2022, 20:27

Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер считает, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Волкер считает возможным применение так называемой "Формулы Расмуссена", которую предложил два года назад бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Она предполагает договоренность НАТО и страны-кандидата о том, что они не возвращают оккупированные территории силой.

"То есть Грузия и НАТО объявляют, что ни первая, ни вторая не поддерживают силовую операцию для возвращения Абхазии и Южной Осетии, а поддерживают их мирную реинтеграцию в Грузию. Вместе с этим идет договоренность о вступлении Грузии в НАТО при условии, что статья 5 действует только на подконтрольную правительству территорию, а на Абхазию и Южную Осетию распространяется только после того, как они мирно реинтегрируются в Грузию. То есть, для Грузии формула есть", - сказал Волкер.

В то же время, по его словам, для Украины эта формула сейчас уже не подходит, поскольку Россия своим нападением разрушила такую ​​возможность.

"Поэтому я считаю, что Украина должна воевать, чтобы вернуть все свои земли. Это слишком опасно оставлять любую часть Украины под российской оккупацией. Это то, что я слышу от своих украинских друзей и коллег. То есть Украина будет продолжать воевать. Но если в какой-то момент будет достигнут мир, то формула Расмуссена по действию статьи 5 применима и здесь", - сказал он.

Волкер добавил, что начатая Россией война и ее развитие показали, что быть нейтральной или внеблоковой страной в Европе – опасно.

"Об этом свидетельствуют также решения Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Недопустимо, чтобы по завершении войны остались серые зоны, в отношении которых Россия будет чувствовать, что она может снова на них напасть. Поэтому по завершении войны мы должны вернуться к этому вопросу – а Украина должен стать членом НАТО", - сказал он.

Смотрите видеоинтервью на Youtube-канале "Европейской правды" - Вступление в НАТО и распад России, роль Ермака и задержки оружия от США: интервью Курта Волкера

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Украина-НАТО Война с РФ Грузия

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