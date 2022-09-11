Турция обвинила Грецию в обстреле своей лодки – Афины говорят о провокации Анкары

Турция и Греция в субботу обменялись очередными обвинениями в провокациях – на этот раз инцидент произошел в международных водах в Эгейском море, где греческая береговая охрана якобы обстреляла турецкую лодку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщили турецкие СМИ, в частности TGRT Haber, со ссылкой на источники, две патрульных лодки береговой охраны Греции якобы открыли огонь по турецкому кораблю, следовавшему под флагом Коморских островов.

После этого на место инцидента выехали два патрульных катера турецкой береговой охраны, но греческие лодки "быстро уплыли". В результате никто не пострадал, а Анкара приступила к расследованию ситуации.

Турецкие источники добавляют, что после этого выразили Греции протест и потребовали немедленных объяснений и расследования произошедшего. Утверждается, что на лодке находились 18 членов экипажа, в частности трое граждан Турции.

Греческая сторона, однако, имеет иную версию событий. Как передает местное издание Proto Thema со ссылкой на собственные источники, в субботу утром турецкий корабль, проплывавший мимо острова Лесбос в сторону турецкого берега, не реагировал на предупреждение береговой охраны.

После этого она произвела предупредительные выстрелы в воздух. Лодка продолжила свой путь, а Греция сообщила об этом Турции, чтобы она установила, какое именно судно следует в ее сторону.

Хотя Греция и Турция являются членами НАТО, между ними десятилетиями продолжаются споры по ряду вопросов, в частности территориальных претензий в Эгейском море и тамошнего воздушного пространства.

В последние недели Анкара обвиняла Афины в ряде инцидентов, связанных с действием ее авиации в регионе Средиземного моря. Это дало турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану назвать действия Греции "враждебными".

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС обнародовал заявление, в котором призвал Эрдогана прекратить агрессивную риторику в адрес Греции