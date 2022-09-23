Финляндия приняла решение о "существенных ограничениях" на въезд россиян
Президент и правительство Финляндии в пятницу согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз финского правительства.
Отмечается, что правительство Финляндии в ближайшее время объявит о принципиальном решении "относительно существенного ограничения на въезд для граждан России и выдачу виз, основанного на существенном вреде международному положению" страны.
Ожидается, что детали решения будут объявлены позже в пятницу.
Ранее на фоне объявления частичной мобилизации в РФ министр иностранных дел Финляндии заявил, что правительство страны разработает решение для ограничения въезда туристов из России.
Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.
Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.